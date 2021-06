Berthenonville Allée couverte néolithique Berthenonville, Eure Visite guidée de l’Allée Couverte de Dampsmesnil Allée couverte néolithique Berthenonville Catégories d’évènement: Berthenonville

La visite guidée de l’Allée Couverte de Dampsmesnil a pour but de faire connaître l’histoire de ce monument datant d’environ 3000 ans avant JC. Il possède la particularité de présenter, sur l’une de ses pierres, une rare sculpture de la déesse funéraire, typique de la civilisation Seine-Oise-Marne. Au cours de la visite, sont notamment évoquées les légendes qui se rattachent au site ainsi que la vie quotidienne des hommes et des femmes qui l’ont occupé, les premiers agriculteurs à s’être sédentarisés. Des outils de l’époque (pierres taillées et polies) sont présentés, ainsi que des panneaux explicatifs. A l’issue de la visite, une notice est remise à chaque visiteur. Visite guidée de l’Allée Couverte de Dampsmesnil (commune de Vexin-sur-Epte). Présentation du monument et de sa sculpture, évocation de la vie au néolithique, avec présentation d’outils de l’époque. Allée couverte néolithique Lieu dit « Cocagne », Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte Berthenonville Eure

