Lalinde Dordogne A l’occasion des Journées du Patrimoine, une visite guidée de Lalinde est proposée le samedi 18 septembre à 11h. Envie de tout connaitre sur l’histoire de cette bastide au bord de la Dordogne ? De connaitre ses mythes et légendes ? Cette visite est faite pour vous !

Visite gratuite, sur réservation.

+33 5 53 61 08 55

Visite gratuite, sur réservation. Office de tourisme des bastides Dordogne-Périgord

