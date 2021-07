Saint-Clément Hôtel de Senecé Saint-Clément, Saône-et-Loire Visite guidée de l’académie de Mâcon – Hôtel Senecé Hôtel de Senecé Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire

Visite guidée de l’académie de Mâcon – Hôtel Senecé Hôtel de Senecé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Clément. Visite guidée de l’académie de Mâcon – Hôtel Senecé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Senecé

Cet ancien hôtel particulier de style Louis XV, construit par Jean Delaporte de Marnay et ayant appartenu au XVIIIème siècle à la famille de Senecé qui lui a laissé son nom, est le siège de l’Académie de Mâcon, propriétaire des lieux depuis 1896. L’hôtel de Senecé est une des rares demeures privées de Mâcon qui ouvre ses portes au public : visiter ses salons, sa bibliothèque, son ancienne cuisine, ses escaliers et ses couloirs dérobés, vous permettra de mieux comprendre la vie au XVIIIème siècle.

Groupe de 5 à 6 personnes

Cet ancien hôtel particulier de style Louis XV, construit par Jean Delaporte de Marnay et ayant appartenu au XVIIIème siècle à la famille de Senecé qui lui a laissé son nom. Hôtel de Senecé 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon Saint-Clément Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clément, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Senecé Adresse 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon Ville Saint-Clément lieuville Hôtel de Senecé Saint-Clément