Brest Abri Sadi Carnot Brest, Finistère Visite guidée de l’abri Sadi Carnot Abri Sadi Carnot Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite guidée de l’abri Sadi Carnot Abri Sadi Carnot, 18 septembre 2021, Brest. Visite guidée de l’abri Sadi Carnot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abri Sadi Carnot

Achevé en 1943, l’**abri Sadi Carnot** est un des abris souterrains de Brest destiné à protéger la population pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Long de plus de 250m, il est aujourd’hui un lieu de mémoire pour la paix où vous découvrirez la vie des Brestois et des Brestoises sous l’Occupation. Un départ de visite toutes les heures de 9h à 19h. Réservation obligatoire, contrôle du pass sanitaire à l’entrée. Prévoir des vêtements chauds !

Un départ de visite toutes les heures de 9h à 19h / contrôle du pass sanitaire à l’entrée. Prévoir des vêtements chauds ! Entrée sur réservation préalable :

Visitez l’abri Sadi Carnot, tunnel achevé en 1943 pour abriter les civils des bombardements. Accompagné d’un guide conférencier, découvrez ce lieu de mémoire, hommage aux victimes de guerre. Abri Sadi Carnot Boulevard de la Marine, près Porte Tourville, 29200, Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Abri Sadi Carnot Adresse Boulevard de la Marine, près Porte Tourville, 29200, Brest Ville Brest lieuville Abri Sadi Carnot Brest