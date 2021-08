Le Monastère Abbaye Saint-Sernin Aveyron, Le Monastère Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin Abbaye Saint-Sernin Le Monastère Catégories d’évènement: Aveyron

Le Monastère

Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin Abbaye Saint-Sernin, 19 septembre 2021, Le Monastère. Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin

le dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Sernin

A l’origine du Monastère, il y a une abbaye bénédictine de femmes fondée au IXe siècle. Les religieuses quittèrent l’abbaye en 1792. Seule une partie des bâtiments fut transformée en atelier de salpêtre communal, la majeure partie étant détruite en 1793. En 1856, la compagnie de Marie-de-Notre-Dame acheta le dernier bâtiment conservé, ainsi que le “Pré-de-Madame” et y établit le couvent de Notre-Dame de Rodez. Visite guidée de l’abbaye. Abbaye Saint-Sernin 12000 Le Monastère Le Monastère Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Monastère Autres Lieu Abbaye Saint-Sernin Adresse 12000 Le Monastère Ville Le Monastère lieuville Abbaye Saint-Sernin Le Monastère