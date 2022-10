Visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert Tournus Tournus Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Tournus

Visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert Tournus, 24 octobre 2022, Tournus. Visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert

Abbaye Saint-Philibert Place de l’Abbaye Tournus Sane-et-Loire Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert

2022-10-24 – 2022-11-27

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert

Tournus

Sane-et-Loire Et si vous découvriez l’Abbaye Saint-Philibert, chef d’œuvre de l’art roman ? Visite guidée de l’église abbatiale d’environ 1h. La visite sera adpatée en fonction du public alors n’hésitez pas inscrivez-vous ! +33 3 85 27 00 20 Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Sane-et-Loire Place de l'Abbaye Abbaye Saint-Philibert Ville Tournus lieuville Place de l'Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Departement Sane-et-Loire

Tournus Tournus Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert Tournus 2022-10-24 was last modified: by Visite guidée de l’Abbaye Saint-Philibert Tournus Tournus 24 octobre 2022 Abbaye Saint-Philibert Place de l'Abbaye Tournus Sane-et-Loire Sane-et-Loire Tournus

Tournus Sane-et-Loire