Présentation de la vie des bénédictines depuis la fondation de l’abbaye en 1627 jusqu’à leur départ en 2001. Du cloître à l’église, en passant par le réfectoire et la bibliothèque…entrez en communion avec l’histoire des lieux.

Nombre limité de places. Sans réservation.

Découverte de l’abbaye St Nicolas en présence d’un guide. Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la place Notre-Dame, 27130 Verneuil d’Avre-et-d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil-sur-Avre Eure

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

