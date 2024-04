Visite guidée de l’Abbaye Saint Martin de Mondaye Hotellerie Saint-Norbert Juaye-Mondaye, jeudi 29 août 2024.

Visite guidée de l’Abbaye Saint Martin de Mondaye Hotellerie Saint-Norbert Juaye-Mondaye Calvados

Vendredi

Implantée au sud de Bayeux l’hôtellerie Saint-Norbert vous propose de découvrir la région et son abbaye implantée depuis huit cents ans dans le Bessin. Toute l’année, visite libre de l’abbatiale. Visite guidée tous les dimanches de septembre à juin à 15h30 et tous les jours de juillet-août à 14h30. Il n’y a pas de visites guidées le 1er janvier, le jour de Pâques, le 15 août et le 28 août. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 14:30:00

fin : 2024-08-31 15:45:00

Hotellerie Saint-Norbert 99, allée du Marché

Juaye-Mondaye 14250 Calvados Normandie hotelier@mondaye.com

