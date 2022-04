Visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle à Léobard Léobard Léobard Catégories d’évènement: Léobard

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 11:30:00

Léobard Lot Léobard 12 EUR Départ de l’Abbaye-Nouvelle

Durée de la visite : 1h30.

Sur réservation. Application des mesures sanitaires en vigueur. Gwendoline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme, vous propose une visite guidée du site majestueux de l’Abbaye-Nouvelle à Léobard, ancien monastère cistercien.

Laissez-vous séduire par le patrimoine et l’histoire de ce lieu emblématique !

Sur réservation. Application des mesures sanitaires en vigueur. @S.Monceaux

