L’Abbaye Notre Dame des Anges est un monument exceptionnel témoin de l’art et de la culture bretonne du début du 16ème siècle. Sa restauration en cours d’achèvement, elle témoigne par sa qualité, de la richesse et de la puissance de Tanguy du Chastel, seigneur de Trémazan, capitaine de la place de Brest, son fondateur. Entouré de sa clôture d’origine, donnant sur la plage, Notre Dame des Anges ses jardins, son bois, sa source, ses bassins forment un site unique préservé depuis 500 ans. La visite vous permettra de découvrir l’abbatiale et ses pots accoustiques, le jardin et la maison Pinchon.

Adulte : 3€ / de 12 à 17 ans : 2€ / Enfant (de – 12 ans) : gratuit

Récemment restaurée, l’abbatiale Notre-Dame des Anges est un lieu exceptionnel à découvrir à deux pas de la Baie des Anges. Abbaye Notre-Dame des Anges 470, route des Anges 29870 Landéda Landéda Finistère

