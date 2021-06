Visite guidée : De l’Abbaye Notre Dame au Musée Municipal Nevers, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Nevers.

Visite guidée : De l’Abbaye Notre Dame au Musée Municipal 2021-07-15 – 2021-08-26 Rue Saint Genest Musée de la Faïence et des Beaux Arts

Nevers Nièvre

EUR 3.5 7 Depuis la fondation de l’Abbaye en 624, ce site agréable a connu une histoire passionnante : jeunes novices et puissantes abbesses, prêtres réfractaires, notables, policiers et archéologues s’y sont succédé avant que les conservateurs n’en fassent leur domaine, veillant depuis 1971 sur les collections du musée municipal. Sa rénovation récente l’a doté d’une entrée contemporaine et d’une nouvelle muséographie mettant en valeur des collections de faïences et verres émaillés uniques en France.

Tous les jeudis à 16h30.

Billetterie : Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Accessible au PMR par les jardins du Musée.

animation.patrimoine@ville-nevers.fr +33 3 86 68 46 00 https://musee-faience.nevers.fr/

Depuis la fondation de l’Abbaye en 624, ce site agréable a connu une histoire passionnante : jeunes novices et puissantes abbesses, prêtres réfractaires, notables, policiers et archéologues s’y sont succédé avant que les conservateurs n’en fassent leur domaine, veillant depuis 1971 sur les collections du musée municipal. Sa rénovation récente l’a doté d’une entrée contemporaine et d’une nouvelle muséographie mettant en valeur des collections de faïences et verres émaillés uniques en France.

Tous les jeudis à 16h30.

Billetterie : Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Accessible au PMR par les jardins du Musée.