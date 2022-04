Visite guidée de l’abbaye et montée au clocher Déols, 19 avril 2022, Déols.

Visite guidée de l’abbaye et montée au clocher Déols

2022-04-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-19 16:00:00 16:00:00

Déols Indre

L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fut l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry. Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XIIe et le IVe siècle. Aujourd’hui grâce à la réalité augmentée, il est possible de se projeter dans l’abbaye et de comprendre sa grandeur passée.

En prenant de la hauteur depuis le clocher vous aurez une très belle vue sur Déols et certains points culminants de Châteauroux.

Profitez d’un moment insolite en grimpant au sommet du clocher de la magnifique abbaye Notre-Dame de Déols.

+33 2 54 07 58 87

© Musée de l’abbaye de Déols

Déols

dernière mise à jour : 2022-04-04 par