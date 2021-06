Hambye Abbaye de Hambye Hambye, Manche Visite guidée de l’abbaye d’Hambye Abbaye de Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Abbaye de Hambye, le samedi 18 septembre à 11:00

Visite guidée de l’abbaye par Bernard Beck, propriétaire des bâtiments conventuels. Attention ! Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 33 61 76 92

Inscription obligatoire au 02 33 61 76 92

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00

