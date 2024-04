Visite guidée de l’abbaye Déols, samedi 13 avril 2024.

Samedi

Visite guidée « la riche histoire de l’abbaye Notre Dame de Déols’.

L’abbaye de Déols a connu une histoire riche et mouvementée depuis le début de sa construction en 917. Elle fut l’une des abbayes les plus importantes de France et son rayonnement était loin de se limiter au Berry. Ces vestiges sont le témoin d’un âge d’or compris entre le XIIe et le IVe siècle. 5.55.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

6 Rue de l’Abbaye

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire musee@ville-deols.fr

