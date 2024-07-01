Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay, lundi 1 juillet 2024.

Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay Charente-Maritime

Visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 16:00:00

fin : 2024-09-01

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé

Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@abbayedetrizay17.fr

L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Trizay a été mis à jour le 2024-02-15 par Communauté de communes Coeur de Saintonge