Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay
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Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay, lundi 1 juillet 2024.
Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay Charente-Maritime
Visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay.
EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-07-01 16:00:00
fin : 2024-09-01
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé
Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@abbayedetrizay17.fr
L’événement Visite guidée de l’Abbaye de Trizay Trizay a été mis à jour le 2024-02-15 par Communauté de communes Coeur de Saintonge