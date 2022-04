Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l'Abbaye Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Laurent-l'Abbaye

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye, 5 juillet 2022, Saint-Laurent-l'Abbaye. Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye

2022-07-05 – 2022-07-05

Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre Saint-Laurent-l’Abbaye 4 4 EUR Venez visiter cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en carène renversée.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. Venez visiter cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en carène renversée.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. Saint-Laurent-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Laurent-l'Abbaye Autres Lieu Saint-Laurent-l'Abbaye Adresse Ville Saint-Laurent-l'Abbaye lieuville Saint-Laurent-l'Abbaye Departement Nièvre

Saint-Laurent-l'Abbaye Saint-Laurent-l'Abbaye Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-labbaye/

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye 2022-07-05 was last modified: by Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l'Abbaye 5 juillet 2022 nièvre Saint-Laurent-l'Abbaye

Saint-Laurent-l'Abbaye Nièvre