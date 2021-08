Saint-Laurent-l'Abbaye L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre, Saint-Laurent-l'Abbaye Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l'Abbaye Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Laurent-l'Abbaye

Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-l'Abbaye. Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye

L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye a beaucoup souffert au cours de l’Histoire. Ses vestiges témoignent de l’importance des lieux au Moyen Âge.

Visite guidée gratuite

ABBAYE DU XIe et XIIe siècles (le cloître le bâtiment conventuel…) L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye 6 place de la Mairie, 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Laurent-l'Abbaye Autres Lieu L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye Adresse 6 place de la Mairie, 58150 Saint-Laurent-l'Abbaye Ville Saint-Laurent-l'Abbaye lieuville L’Abbaye augustinienne de Saint-Laurent-l’Abbaye Saint-Laurent-l'Abbaye