Visite guidée de l’abbaye de Lessay Lessay, mercredi 17 juillet 2024.

Venez découvrir l’une des églises les plus remarquables de Normandie, connue pour sa voûte sur croisées d’ogives, l’une des plus anciennes du monde. La visite donne également accès à des parties privées le cloître et les jardins. Durée 1h30. Réservation obligatoire en ligne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 15:30:00

fin : 2024-07-17 17:00:00

Lessay 50430 Manche Normandie tourisme@cocm.fr

