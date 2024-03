Visite guidée de l’abbaye de la Trappe de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, dimanche 14 avril 2024.

Visite guidée de l’abbaye de la Trappe de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Le monastère trappiste ND de Grâce fut fondé au début du XIXe siècle. Les bâtiments, édifiés progressivement autour de l’église et du cloître monastique, sont en état d’accueillir, en 1870, près de 800 malades et blessés de guerre. La prospérité économique de l’établissement viendra peu après, sous l’abbatiat de Dom Germain Furet, qui développe au sein de l’abbaye une activité agricole particulièrement moderne et innovante. Ces bases économiques ont permis à la communauté monastique de maintenir jusqu’à nos jours sa vocation spirituelle, fondée sur la règle de saint Benoît et l’enseignement de Bernard de Clairvaux.

L’église abbatiale et les bâtiments conventuels demeurent aujourd’hui l’écrin de cette vie religieuse et témoignent de l’aventure spirituelle des moines de Bricquebec.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

