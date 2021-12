La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu, 21 décembre 2021, La Chaise-Dieu. Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu 1, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu

2021-12-21 10:15:00 – 2021-12-23 Abbaye de La Chaise-Dieu 1, Avenue de la Gare

La Chaise-Dieu Haute-Loire La Chaise-Dieu EUR Découverte de l’abbatiale Saint-Robert puis en passant par le cloître, des 14 tapisseries flamandes du 16ème siècle, véritable trésor national… reservation@projet-chaise-dieu.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ Abbaye de La Chaise-Dieu 1, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Abbaye de La Chaise-Dieu 1, Avenue de la Gare Ville La Chaise-Dieu lieuville Abbaye de La Chaise-Dieu 1, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu