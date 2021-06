Visite guidée de l’abbaye de Cîteaux Abbaye de Cîteaux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux.

Visite guidée de l’abbaye de Cîteaux

Abbaye de Cîteaux, le samedi 18 septembre à 10:30

Le parcours de visite commentée permet de découvrir la grande histoire de l’abbaye évoquée sur le site historique, à l’intérieur de la clôture monastique : deux bâtiments sont accessibles aux visiteurs la bibliothèque du XIIIème et début XVIème siècle et le Définitoire du XVIIème siècle. Des expositions évoquent le travail du livre, et le gouvernement novateur mis en place dès les premières fondations. Une exposition présentant la journée des moines est accessible gratuitement dans le bâtiment d’acceuil des visites. À noter : Visites commentées uniquement du site historique de l’abbaye.

Départ des visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Tarif unique : 7€ – Réduction chômeurs, étudiants : 5€50 – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation de handicaps.

Découverte de l’histoire de Cîteaux et du rayonnement cistercien dans le monde et de son gouvernement.

Abbaye de Cîteaux 21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Côte-d’Or



