Aniane Hérault Aniane 5 EUR Une exploration d’exception ! Participez à une visite commentée de l’abbaye d’Aniane et découvrez son passé mouvementé.

Laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye, de sa fondation par Saint-Benoît d’Aniane à sa transformation en Maison centrale puis en lieu de vie pour jeunes délinquants.

Les portes de cet espace aux multiples vies vous sont exceptionnellement ouvertes, profitez-en !

Voici une occasion unique d’explorer un lieu en mutation. Visite assurée par notre guide-conférencière diplômée ; suivez-la, elle est passionnée ! Public : plus de 16 ans (site en chantier)

Lieu de rendez-vous : communiqué par mail à la réservation

RDV sur place, 10 minutes avant

Tarifs réduits :

