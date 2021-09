Valbonne place du souvenir français,valbonne Alpes-Maritimes, Valbonne Visite guidée de l’abbaye chalaisienne place du souvenir français,valbonne Valbonne Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le nom de Valbonne (“Vallis Bona” – la Bonne Vallée) apparaît pour la première fois au XIIIe siècle avec la fondation d’un monastère sur des terres offertes à l’abbaye de Prads (diocèse de Digne) par Olivier Evêque d’Antibes (Charte du 6 février 1199). De tradition bénédictine pure, les moines appartenaient à l’ordre de Chalais. Après la chute de l’Ordre chalaisien au XIVe siècle, l’abbaye de Valbonne fut finalement offerte par l’évêque de Grasse à l’abbaye de Lérins qui en prit possession en 1346. Visite guidée pour découvrir les lieux et le projet de réhabilitation. L’histoire de Valbonne est longtemps restée étroitement liée à celle du monastère. Découvrez son histoire et le projet de réhabilitation. place du souvenir français,valbonne rue de la paroisse, valbonne Valbonne Alpes-Maritimes

