Église de Sauvelade, le samedi 18 septembre à 15:00

Visitez Sauvelade, située sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, avec son église au plan singulier en croix grecque et sa coupole ainsi que l’extérieur de son abbaye. Église de Sauvelade 64 Camin de Gaston Lô Crotzat, 64150 Sauvelade Sauvelade Pyrénées-Atlantiques

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

