Visite guidée de l’abbatiale

Visite guidée de l’abbatiale, 26 mai 2022, . Visite guidée de l’abbatiale

2022-05-26 15:30:00 – 2022-05-26 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – La classique ! Après une introduction sur maquette, découvrez tous les secrets de l’église abbatiale, joyau de l’art roman. – Entrée au Belvédère incluse – – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – La classique ! Après une introduction sur maquette, découvrez tous les secrets de l’église abbatiale, joyau de l’art roman. – Entrée au Belvédère incluse – LE BELVEDERE – CC VAL DE SULLY dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville