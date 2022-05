Visite guidée de l’abbatiale, puis du jardin monastique. Jardin monastique de plantes médicinales Eschau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin monastique de plantes médicinales

La visite guidée de l’abbatiale débutera à 14h30 (rendez-vous devant l’abbatiale) et sera suivie, à 15h30, d’une visite guidée du jardin monastique (fin de la visite : 17h) Les deux visites sont gratuites. Le nombre de personnes, pour chacune des visites, est limité à 20, dans le respect des normes sanitaires actuellement en vigueur. Deux groupes d’affiches seront présentés au public dans le cadre du jardin. Thème 1 : L’histoire d’Eschau et de son abbaye – le frêne, arbre emblématique d’Eschau – une fresque chronologique de l’histoire de l’abbaye – l’atelier de sculpture romane d’Eschau Thème 2 : la biodiversité animale au jardin : – punaises et associées, les suceuses de sève – le petit peuple des araignées – les papillons au fil des saisons – les hôtes, désirables et indésirables des « hôtels à insectes »

Parking gratuit devant le jardin. Animaux en laisse autorisés pour la visite du jardin.

