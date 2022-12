Visite guidée de l’Abbatiale Paunat Paunat Paunat Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Paunat EUR 0 0 Visitez l’Abbatiale de Paunat dimanche 18 décembre 2022 à 11 heures. A l’occasion de la Journée de la Truffe, profitez d’une visite guidée de l’Abbatiale de Paunat par Monsieur CAULIER, auteur de « Paunat autour de son abbaye ».

Gratuit. Tout au long de la journée, marché aux truffes, visite guidée de truffière, démonstration de cavage, conférence, exposition de machines d’entretien de truffières et concours de pesée. Vente de plants truffiers. Marché de Noël de l’école. Repas truffé sur réservation. A l’occasion de la Journée de la Truffe, profitez d’une visite guidée de l’Abbatiale de Paunat dimanche 18 décembre 2022 à 11 heures.

Gratuit. +33 7 72 06 66 98 Comité des fêtes de Paunat ©mairiedepaunat

