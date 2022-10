Visite guidée de l’abbatiale en musique Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire

Visite guidée de l’abbatiale en musique Saint-Benoît-sur-Loire, 6 novembre 2022, Saint-Benoît-sur-Loire. Visite guidée de l’abbatiale en musique

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

2022-11-06 15:30:00 15:30:00 – 2022-11-06 Saint-Benoît-sur-Loire

Loiret Saint-Benoît-sur-Loire 6 EUR 6 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – En présence de l’organiste Sophie Sornicle, suivez cette visite de l’abbatiale autour de la musique : Sainte Cécile, le roi David et sa lyre, l’orgue du XVIIe siècle… De nombreux détails évoquent cet art libéral dans l’église. Exceptionnellement, la tribune d’orgue sera ouverte au public. belvedere@valdesully.fr +33 2 34 52 02 45 CC VAL DE SULLY – LE BELVEDERE

Saint-Benoît-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Saint-Benoît-sur-Loire Adresse 55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Ville Saint-Benoît-sur-Loire lieuville Saint-Benoît-sur-Loire Departement Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-benoit-sur-loire/

Visite guidée de l’abbatiale en musique Saint-Benoît-sur-Loire 2022-11-06 was last modified: by Visite guidée de l’abbatiale en musique Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 6 novembre 2022 55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Loiret Saint-Benoît-sur-Loire

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret