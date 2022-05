Visite guidée de l’Abbatiale d’Andlau, 19 juillet 2022, .

Visite guidée de l’Abbatiale d’Andlau

2022-07-19 – 2022-07-19

Sur la Route des Vins, Andlau est un village charmant au caractère bien trempé. Et pour cause : son histoire ! Marqué par la présence d’une abbaye dès le 9e siècle, fief des seigneurs d’Andlau, le village constituait un enjeu politique entre l’empereur, les seigneurs locaux, l’évêque et l’abbaye… rien que ça ! La visite permet de faire le tour du village, de comprendre l’implantation de l’abbaye et de lire les sculptures romanes, l’un des joyaux de cette période artistique en Alsace.

Tout public.

Les places sont limitées, contactez-nous pour réserver.

Venez découvrir l’Abbatiale d’Andlau

