La Voûte Vauban a été créée en même temps que l’allongement de la Rigole de la Montagne, entre 1686 et 1689, dans le but de perfectionner le réseau artificiel créé par Pierre Paul Riquet. Cet aqueduc souterrain permet de joindre les eaux de la Rigole de la Montagne à celles du Laudot, ruisseau remplissant le bassin de Saint-Ferréol. Il est possible de traverser les 122 mètres de tunnel grâce à un passage aménagé dans l’ouvrage. Cet ouvrage est classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 1996.

Durée 45 min, maximum 20 personnes, rdv à l’office de tourisme

Découvrez cet aqueduc souterrain conçu sur les ordres de Vauban pour l’alimentation du Canal du Midi. Aqueduc souterrain. Office de tourisme des Cammazes Rue de la Fontaine, 81540 Les Cammazes Les Cammazes Rassiguier Tarn

