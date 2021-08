Visite guidée de la ville Salle des Fêtes, 19 septembre 2021, Castelnau-d'Estrétefonds.

Visite guidée de la ville

Salle des Fêtes, le dimanche 19 septembre à 09:30

Dimanche 19 septembre : 9H30 : Visite guidée pédestre et en petit train du coeur de ville et de ses monuments avec exposition photos. Visite animée par le groupe historique COMHA. 11H45 : Apéritif offert à l’espace Colucci par l’Association Vivre et Connaître Castelnau et animé par l’association Créadanse. 12H30 : Repas sur réservation avant le 12 septembre (06 62 25 14 23). 15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants. 13H30 : Départ en petit train (toutes les 45mn de l’espace Colucci) vers le château et l’église pour des visites guidées. Au château, des élèves de l’École des Sens interprêteront des saynètes historiques costumées. 17H30 : Espace Colucci tirage de la Tombola 19H00 : Apéritif concert dans le jardin de la Maison de la Culture offert par la ville. Animation toute la journée à l’espace Colucci ; Jeux bois pour petits et grands, Promenades à Poney, Orgue de barbarie……

Gratuit sauf repas de midi (15€ pour adulte et 8 €enfant)

Visite guidée de la ville et de ses monuments.

Salle des Fêtes 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne



2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T20:00:00