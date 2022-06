Visite guidée de la ville Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: 67560

Rosheim

Visite guidée de la ville Rosheim, 22 juin 2022, Rosheim.

2022-06-22 – 2022-06-22

Rosheim 67560 Connaissez-vous Rosheim et son riche passé historique ? Rendez-vous devant l’office de tourisme pour découvrir la cité romane en compagnie de Quentin ! De l’église Saints Pierre et Paul à la Maison Romane, des portes de la ville à la tour Sainte Marthe, des anciennes sources aux moulins, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour découvrir le patrimoine médiéval de Rosheim. Visites guidées sans inscription préalable. Découvrez avec Quentin le riche patrimoine de Rosheim, ville romane ! +33 6 32 29 60 67 Connaissez-vous Rosheim et son riche passé historique ? Rendez-vous devant l’office de tourisme pour découvrir la cité romane en compagnie de Quentin ! De l’église Saints Pierre et Paul à la Maison Romane, des portes de la ville à la tour Sainte Marthe, des anciennes sources aux moulins, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour découvrir le patrimoine médiéval de Rosheim. Visites guidées sans inscription préalable. Rosheim

