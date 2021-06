Senonches Office de Tourisme des Forêts du Perche/Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir, Senonches Visite guidée de la ville Office de Tourisme des Forêts du Perche/Château-Musée de Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La commune de Senonches a connu une histoire riche liée notamment à l’exploitation du bois. Aujourd’hui, le Centre d’Interprétation du Patrimoine de la forêt et son histoire au château-Musée en est la preuve. Grâce à cette visite, vous découvrirez également l’histoire de l’église communale et du cinéma, dont les bâtiments sont classés au titre des Monuments Historiques.

Rendez-vous directement au château-Musée pour le début de la visite.

Visite commentée de cette commune percheronne à travers son histoire et son patrimoine bâti et naturel, par un guide bénévole. Circuit plat et sans escalier, tout public. Office de Tourisme des Forêts du Perche/Château-Musée de Senonches 1 rue du château 28250 Senonches Senonches Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

