Dieppe 76200, Dieppe [Visite guidée] De la ville médiévale à la ville classique

Dieppe

[Visite guidée] De la ville médiévale à la ville classique Dieppe, 3 novembre 2021, Dieppe. RDV devant Dieppe Ville d'Art et d'Histoire Place Louis Vitet

2021-11-03 15:00:00

Dieppe 76200 Découvrez le centre historique de Dieppe à travers son architecture.

Depuis la ville à pans de bois cernée de fortifications médiévale, de remparts, de tourelles, jusqu’à la ville du XVIIIe siècle dessinée par Vauban et l’ingénieur Ventabren ; Missionnés par Louis XIV, et qui ont laissé place à une ville de briques blanches. Découvrez le centre historique de Dieppe à travers son architecture.

Lieu Dieppe Adresse RDV devant Dieppe Ville d'Art et d'Histoire Place Louis Vitet