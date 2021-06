Visite guidée de la ville d’Eu Bureau d’Accueil Touristique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Eu.

Visite guidée de la ville d’Eu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’Accueil Touristique

La Ville d’Eu, dernier domaine royal de France, déploie un patrimoine exceptionnel. Ses monuments forcent l’admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses bâtisseurs. Visite guidée des principaux monuments : Collégiale gothique, Crypte du XIIe et gisants médiévaux, Chapelle des Jésuites et rues anciennes.

Nombre de participants limité, réservation possible jusqu’à midi le jour de la visite.

Promenade historique dans la commune, du XIIe au XIXe siècle, et découverte de ses principaux monuments.

Bureau d’Accueil Touristique Place Guillaume le Conquérant, 76260 Eu Eu Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00