Mers-les-Bains Bureau d'Accueil Touristique Mers-les-Bains, Somme Visite guidée de la ville de Mers-Les-Bains Bureau d’Accueil Touristique Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Visite guidée de la ville de Mers-Les-Bains Bureau d’Accueil Touristique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mers-les-Bains. Visite guidée de la ville de Mers-Les-Bains

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’Accueil Touristique

Balade commentée retraçant l’histoire du quartier balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial remarquable. Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits thérapeutiques, Mers-les-Bains connaît un développement spectaculaire. A la fin du XIXè siècle, le chemin de fer amène vers nos côtes les premiers vacanciers, appelés « baigneurs ». Ceux-ci, issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie de l’époque, allaient s’y fixer en construisant les premières résidences secondaires de notre monde moderne. La thalassothérapie venait de naître. Le style des villas (anglo-normand, flamand, picard, mauresque, Renaissance, Napoléon III, année 30 …), le décor, balcons ouvragés, bow-windows et loggias, ferronneries, auvents, baies, frontons, consoles, briques émaillées à dominante bleu-vert, carreaux de grés émaillés , céramiques, faïences, mosaïques, frises, clous, cabochons, mascarons, rosaces, cartouches, médaillons, les couleurs, les noms des villas … un « joyau unique de l’architecture ».

Visite gratuite – réservation obligatoire jusqu’à 12h00 le jour de la visite – places limitées

Villas Belle Époque « Joyaux unique de l’architecture » Bureau d’Accueil Touristique 3 avenue du 18 Juin 1940 – 80350 Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Bureau d'Accueil Touristique Adresse 3 avenue du 18 Juin 1940 - 80350 Mers-les-Bains Ville Mers-les-Bains lieuville Bureau d'Accueil Touristique Mers-les-Bains