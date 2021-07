Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Visite guidée de la ville de Marcigny Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Visite guidée de la ville de Marcigny Marcigny, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Marcigny. Visite guidée de la ville de Marcigny 2021-07-05 – 2021-10-31 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour

Marcigny Saône-et-Loire 8 8 EUR Partant de la Tour du Moulin des Moines (XVe s.), le guide vous emmène à la découverte d’un patrimoine clunisien qui a fait la renommée internationale de Marcigny mais aussi à la découverte d’un patrimoine civile varié du moyen-âge au XXe siècle : maisons à pans de bois, hôtels particuliers, …

Réservation obligatoire. Partant de la Tour du Moulin des Moines (XVe s.), le guide vous emmène à la découverte d’un patrimoine clunisien qui a fait la renommée internationale de Marcigny mais aussi à la découverte d’un patrimoine civile varié du moyen-âge au XXe siècle : maisons à pans de bois, hôtels particuliers, …

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcigny Adresse Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Ville Marcigny lieuville 46.2746#4.04321