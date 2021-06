Ault Bureau d'Accueil Touristique Ault, Somme Visite guidée de la ville de Ault Bureau d’Accueil Touristique Ault Catégories d’évènement: Ault

Bureau d'Accueil Touristique, le samedi 18 septembre à 15:00

Embarquez dans un voyage à remonter le temps en découvrant l’histoire de cette station de bord de mer authentique, port de pêche florissant au Moyen-Âge. Une visite ponctuée de cartes postales anciennes, laissez-vous porter par l’histoire des habitants à travers l’évolution architecturale de la révolution industrielle à la vogue des bains de mer.

Visite gratuite – réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour de la visite – places limitées

Bureau d'Accueil Touristique 17 avenue du Général Leclerc – 80460 Ault

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

