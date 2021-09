Richelieu Bureau d'accueil de Richelieu Indre-et-Loire, Richelieu Visite guidée de la ville Bureau d’accueil de Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Visite guidée de la ville Bureau d’accueil de Richelieu, 18 septembre 2021, Richelieu. Visite guidée de la ville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’accueil de Richelieu

Régularité et symétrie caractérisent cette “cité idéale” aujourd’hui site classé avec sa Grande Rue, bordée de 28 hôtels particuliers, sa halle et son église du XVIIe siècle, ses douves, son parc abritant les vestiges du château… Autant d’invitations à venir découvrir ce joyau d’architecture et d’urbanisme. Venez découvrir lors de cette visite guidée un exemple unique en France d’urbanisme du XVIIe siècle. Bureau d’accueil de Richelieu Place du Marché 37120 Richelieu Richelieu Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Richelieu Autres Lieu Bureau d'accueil de Richelieu Adresse Place du Marché 37120 Richelieu Ville Richelieu lieuville Bureau d'accueil de Richelieu Richelieu