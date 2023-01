Visite guidée de la ville à deux voix : français / alsacien Sélestat Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Sélestat 0 EUR « A bessele von Schlettstadt » – « Un peu de Sélestat ». Dans le cadre de l’opération E Friehjohr fer unseri Sproch, le service Ville d’art et d’histoire vous propose de partir à la découverte des édifices et quartiers emblématiques de la ville de Sélestat pour une visite mêlant français et alsacien. Prenez part au dialogue entre Francis, sélestadien passionné et Marie, médiatrice culturelle qui vous raconteront l’histoire de la cité et ses anecdotes. Àlso, komme Sie met ? Visite guidée mêlant français et alsacien dans le cadre de l’opération « E Friehjohr fer unseri Sproch » +33 3 88 58 03 08 Sélestat

