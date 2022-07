Visite-guidée de la ville

2022-08-26 15:00:00 – 2022-08-26 17:00:00 Visite guidée de la ville de Bagnères de Bigorre présentée par Benoît

Découverte d’une ville thermale et de son histoire.

Une promenade dans une cité au passé industriel : lainier, marbrier et ferroviaire. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

