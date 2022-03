Visite guidée : De la vigne à la dégustation au château monastique des Bormettes La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures

Var

Visite guidée : De la vigne à la dégustation au château monastique des Bormettes La Londe-les-Maures, 13 avril 2022, La Londe-les-Maures. Visite guidée : De la vigne à la dégustation au château monastique des Bormettes Château des Bormettes 903 route du Pellegrin La Londe-les-Maures

2022-04-13 10:00:00 – 2022-05-04 Château des Bormettes 903 route du Pellegrin

La Londe-les-Maures Var EUR 10 10 Venez découvrir les remarquables caves d’élevage et de vinification d’un domaine viticole riche en histoire. Château des Bormettes 903 route du Pellegrin La Londe-les-Maures

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures, Var Autres Lieu La Londe-les-Maures Adresse Château des Bormettes 903 route du Pellegrin Ville La Londe-les-Maures lieuville Château des Bormettes 903 route du Pellegrin La Londe-les-Maures Departement Var

La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-londe-les-maures/

Visite guidée : De la vigne à la dégustation au château monastique des Bormettes La Londe-les-Maures 2022-04-13 was last modified: by Visite guidée : De la vigne à la dégustation au château monastique des Bormettes La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 13 avril 2022 La Londe-les-Maures Var

La Londe-les-Maures Var