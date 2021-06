Bourdeaux Bourdeaux Bourdeaux, Drôme Visite guidée de la Viale de Bourdeaux Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Visite guidée de la Viale de Bourdeaux Bourdeaux, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bourdeaux. Visite guidée de la Viale de Bourdeaux 2021-07-21 – 2021-07-21

Bourdeaux Drôme EUR 5 5 Visite du village perché de Bourdeaux par Aline, guide conférencière. Visite guidée de la Viale de Bourdeaux Visite du village perché de Bourdeaux par Aline, guide conférencière.

Détails Catégories d’évènement: Bourdeaux, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourdeaux Adresse Ville Bourdeaux lieuville 44.58512#5.13386