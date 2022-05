Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens

2022-05-31 – 2022-06-07 6.5 6.5 EUR Au terme d'une escalade de plusieurs centaines de marches, découvrez le paysage urbain de Sens, vu d'en haut : avec son réseau de toitures, la plus septentrionale des villes de Bourgogne prend des airs de sud ! La vue se mérite, mais vaut le détour ! Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Sur réservation.

Attention ! Cette année, la tour sud étant en travaux, l’accès au sommet sera inaccessible. D’autres endroits jusqu’alors non visibles des visiteurs seront dévoilés. Au terme d’une escalade de plusieurs centaines de marches, découvrez le paysage urbain de Sens, vu d’en haut : avec son réseau de toitures, la plus septentrionale des villes de Bourgogne prend des airs de sud ! La vue se mérite, mais vaut le détour ! Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Sur réservation.

