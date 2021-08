Romans-sur-Isère Tour Jacquemart Drôme, Romans-sur-Isère Visite guidée de la tour Jacquemart (rez-de-chaussée intérieur et extérieur) Tour Jacquemart Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite guidée de la tour Jacquemart (rez-de-chaussée intérieur et extérieur) Tour Jacquemart, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Visite guidée de la tour Jacquemart (rez-de-chaussée intérieur et extérieur)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour Jacquemart

Après un an de travaux, la tour Jacquemart, emblème de la cité, se dévoile. Un stand de la Ville et du Pays d’Art et d’Histoire vous permet de découvrir les travaux qui ont été menés, grâce à un ensemble de photographies prises pendant le chantier. Des visites guidées (20 minutes) sont organisées pour découvrir la tour de l’intérieur. Pour des raisons de sécurité, les étages ne sont pas accessibles.

Gratuit. Jauge limitée, inscription sur place. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Visite extérieure et intérieure (rez-de-chaussée seulement) de la tour récemment restaurée. Tour Jacquemart Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Tour Jacquemart Adresse Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Ville Romans-sur-Isère lieuville Tour Jacquemart Romans-sur-Isère