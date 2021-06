Vernon Tour des Archives Eure, Vernon Visite guidée de la Tour des Archives Tour des Archives Vernon Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée de la Tour des Archives Tour des Archives, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vernon. Visite guidée de la Tour des Archives

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour des Archives

Départ de visite à 14h30, 15h30 et 16h30

Nombre de places limité / Inscription sur place 15min avant le départ de la visite.

Partez à l’ascension de la tour des Archives, tour principale du château construit par Philippe Auguste au XIIe siècle. Après la montée des 102 marches, profitez d’un panorama de la ville à 360°. Tour des Archives Rue des Ecuries des Gardes, 27200 Vernon Vernon Eure

