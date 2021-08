Châteaugiron Château de Châteaugiron Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Visite guidée de la tour de l’Horloge du château de Châteaugiron Château de Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Visite guidée de la tour de l’Horloge du château de Châteaugiron Château de Châteaugiron, 18 septembre 2021, Châteaugiron. Visite guidée de la tour de l’Horloge du château de Châteaugiron

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Châteaugiron Sur inscription

Découverte du mécanisme de l’horloge. Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:45:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:45:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:45:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:45:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château de Châteaugiron Adresse Le château, 35410, Châteaugiron Ville Châteaugiron lieuville Château de Châteaugiron Châteaugiron