Visite guidée de La Terre Pimprenelle Jardin La Terre Pimprenelle, 3 juin 2022, Alboussière.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin La Terre Pimprenelle

Présentation du jardin, de la gestion de l’eau, des paillis etc. Jardin créé avec l’énergie du lieu en harmonie avec l’environnement, les arbres et arbustes, vivaces, et 1300 tonnes de roches dont certaines exceptionelles. 600 variétés d’arbres et arbustes différents dont la collection nationale de Gingko biloba. Jardin labellisé ‘jardin remarquable’ en 2012.

entrée à 8€ /adulte et 5€/enfant de – de 12 ans.

Visite guidée à 15h le dimanche par le créateur, propriétaire et jardinier des lieux sur le thème des rendez vous aux jardins.

Jardin La Terre Pimprenelle 75 chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière Ardèche



2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T20:00:00