Créteil Synagogue de Créteil Créteil, Val-de-Marne Visite guidée de la synagogue principale de Créteil Synagogue de Créteil Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Visite guidée de la synagogue principale de Créteil Synagogue de Créteil, 19 septembre 2021, Créteil. Visite guidée de la synagogue principale de Créteil

Synagogue de Créteil, le dimanche 19 septembre à 10:30

La communauté juive de Créteil est essentiellement constituée de personnes originaires d’Afrique du nord venues en France en 1962. Depuis, elle a connu une forte croissance en développant notamment plusieurs lieux de culte. La synagogue située rue du 8 Mai 1945 est son lieu de culte central, adossée au centre communautaire. La première pierre du bâtiment a été posée le 15 septembre 1968. La visite vous permettra de découvrir la symbolique religieuse du bâtiment, et de vous familiariser avec la pratique religieuse des fidèles. Visite guidée par l’association culturelle israélite de Créteil.

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires

La synagogue située rue du 8 Mai 1945 est le lieu de culte central de la communauté juive de Créteil, adossé au centre communautaire. La première pierre du bâtiment a été posée le 15 septembre 1968. Synagogue de Créteil Rue du 8-mai-1945 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Synagogue de Créteil Adresse Rue du 8-mai-1945 94000 Créteil Ville Créteil lieuville Synagogue de Créteil Créteil