Pont-l'Abbé Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Visite guidée de la statuaire / Eglise des Carmes de Pont-l’Abbé Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Visite guidée de la statuaire / Eglise des Carmes de Pont-l’Abbé Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l’Abbé, 19 septembre 2021, Pont-l'Abbé. Visite guidée de la statuaire / Eglise des Carmes de Pont-l’Abbé

Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l’Abbé, le dimanche 19 septembre à 15:00 respect des conditions sanitaires: passe sanitaire, masque et gel hydro alcoolique.

Visite commentée de la nombreuse statuaire et des trois retables Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l’Abbé 2 Place des Carmes, 29120, Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé Adresse 2 Place des Carmes, 29120, Pont-l'Abbé Ville Pont-l'Abbé lieuville Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé